Інформація щодо ціни Vault Finance (VFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001983 $ 0,00001983 $ 0,00001983 Мін. за 24 год $ 0,0000206 $ 0,0000206 $ 0,0000206 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001983$ 0,00001983 $ 0,00001983 Макс. за 24 год $ 0,0000206$ 0,0000206 $ 0,0000206 Рекордний максимум $ 0,00017485$ 0,00017485 $ 0,00017485 Найнижча ціна $ 0,00001888$ 0,00001888 $ 0,00001888 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +2,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,10%

Актуальна ціна Vault Finance (VFI) становить $0,00002043. За останні 24 години VFI торгувався між мінімумом у $ 0,00001983 і максимумом у $ 0,0000206, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VFI становить $ 0,00017485, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001888.

Що стосується короткострокових результатів, то VFI змінився на +0,02% за останню годину, +2,51% за 24 години та на -20,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vault Finance (VFI)

Ринкова капіталізація $ 56,03K$ 56,03K $ 56,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,16K$ 102,16K $ 102,16K Циркуляційне постачання 2,74B 2,74B 2,74B Загальна пропозиція 4 999 863 210,441463 4 999 863 210,441463 4 999 863 210,441463

Поточна ринкова капіталізація Vault Finance — $ 56,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VFI — 2,74B, зі загальною пропозицією 4999863210.441463. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,16K.