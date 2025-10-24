Актуальна ціна Vault Finance сьогодні становить 0,00002043 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VFI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vault Finance сьогодні становить 0,00002043 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VFI на MEXC вже зараз.

Логотип Vault Finance

Ціна Vault Finance (VFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VFI до USD:

--
----
+2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vault Finance (VFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vault Finance (VFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001983
$ 0,00001983$ 0,00001983
Мін. за 24 год
$ 0,0000206
$ 0,0000206$ 0,0000206
Макс. за 24 год

$ 0,00001983
$ 0,00001983$ 0,00001983

$ 0,0000206
$ 0,0000206$ 0,0000206

$ 0,00017485
$ 0,00017485$ 0,00017485

$ 0,00001888
$ 0,00001888$ 0,00001888

+0,02%

+2,51%

-20,10%

-20,10%

Актуальна ціна Vault Finance (VFI) становить $0,00002043. За останні 24 години VFI торгувався між мінімумом у $ 0,00001983 і максимумом у $ 0,0000206, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VFI становить $ 0,00017485, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001888.

Що стосується короткострокових результатів, то VFI змінився на +0,02% за останню годину, +2,51% за 24 години та на -20,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vault Finance (VFI)

$ 56,03K
$ 56,03K$ 56,03K

--
----

$ 102,16K
$ 102,16K$ 102,16K

2,74B
2,74B 2,74B

4 999 863 210,441463
4 999 863 210,441463 4 999 863 210,441463

Поточна ринкова капіталізація Vault Finance — $ 56,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VFI — 2,74B, зі загальною пропозицією 4999863210.441463. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,16K.

Історія ціни Vault Finance (VFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vault Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vault Finance до USD становила $ -0,0000111242.
За останні 60 днів зміна ціни Vault Finance до USD становила $ -0,0000109599.
За останні 90 днів зміна ціни Vault Finance до USD становила $ -0,00012050874712179727.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,51%
30 днів$ -0,0000111242-54,45%
60 днів$ -0,0000109599-53,64%
90 днів$ -0,00012050874712179727-85,50%

Що таке Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Vault Finance (USD)

Скільки коштуватиме Vault Finance (VFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vault Finance (VFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vault Finance.

Перегляньте прогноз ціни Vault Finance вже зараз!

VFI до місцевих валют

Токеноміка Vault Finance (VFI)

Розуміння токеноміки Vault Finance (VFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vault Finance (VFI)

Скільки сьогодні коштує Vault Finance (VFI)?
Актуальна ціна VFI у USD становить 0,00002043 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VFI до USD?
Поточна ціна VFI до USD — $ 0,00002043. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vault Finance?
Ринкова капіталізація VFI — $ 56,03K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VFI?
Циркуляційна пропозиція VFI — 2,74B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VFI?
VFI досяг історичної максимальної ціни у 0,00017485 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VFI?
Історична мінімальна ціна VFI становила 0,00001888 USD.
Який обсяг торгівлі VFI?
Актуальний обсяг торгівлі VFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VFI цього року?
VFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vault Finance (VFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

