Ціна Vault AI ($VAULT)
Поточна ціна Vault AI ($VAULT) сьогодні становить 0.00442189 USD з ринковою капіталізацією $ 440.77K USD. Ціна $VAULT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vault AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.54 USD
- зміна ціни Vault AI протягом дня — +0.63%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін $VAULT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $VAULT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vault AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vault AI до USD становила $ -0.0004970354.
За останні 60 днів зміна ціни Vault AI до USD становила $ +0.0000809400.
За останні 90 днів зміна ціни Vault AI до USD становила $ -0.0005972197770462285.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.63%
|30 днів
|$ -0.0004970354
|-11.24%
|60 днів
|$ +0.0000809400
|+1.83%
|90 днів
|$ -0.0005972197770462285
|-11.89%
Останній аналіз цін Vault AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
+0.63%
-6.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $VAULT до AUD
A$0.007075024
|1 $VAULT до GBP
￡0.0034932931
|1 $VAULT до EUR
€0.0042007955
|1 $VAULT до USD
$0.00442189
|1 $VAULT до MYR
RM0.0197658483
|1 $VAULT до TRY
₺0.1557389658
|1 $VAULT до JPY
¥0.6979953365
|1 $VAULT до RUB
₽0.4541723219
|1 $VAULT до INR
₹0.3778947194
|1 $VAULT до IDR
Rp71.3207964667
|1 $VAULT до PHP
₱0.256027431
|1 $VAULT до EGP
￡E.0.2248973254
|1 $VAULT до BRL
R$0.0273714991
|1 $VAULT до CAD
C$0.0063675216
|1 $VAULT до BDT
৳0.5285485117
|1 $VAULT до NGN
₦6.8449972822
|1 $VAULT до UAH
₴0.1855425044
|1 $VAULT до VES
Bs0.22551639
|1 $VAULT до PKR
Rs1.2310099571
|1 $VAULT до KZT
₸2.3151247284
|1 $VAULT до THB
฿0.1508306679
|1 $VAULT до TWD
NT$0.1452148676
|1 $VAULT до CHF
Fr0.003979701
|1 $VAULT до HKD
HK$0.0343138664
|1 $VAULT до MAD
.د.م0.0446168701