Сьогоднішня ціна Vault AI ($VAULT)

Поточна ціна Vault AI ($VAULT) сьогодні становить 0.00442189 USD з ринковою капіталізацією $ 440.77K USD. Ціна $VAULT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vault AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.54 USD

- зміна ціни Vault AI протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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