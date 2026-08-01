Сьогоднішня ціна Vatican Mascot

Поточна ціна Vatican Mascot (LUCE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUCE до USD становить $ 0 за LUCE.

Vatican Mascot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,896.19, з циркуляційною пропозицією у 420.69B LUCE. Протягом останніх 24 годин LUCE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LUCE змінився на -- за останню годину та на +1.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Vatican Mascot (LUCE)

Ринкова капіталізація $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Циркуляційне постачання 420.69B 420.69B 420.69B Загальна пропозиція 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Vatican Mascot — $ 15.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUCE — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.90K.