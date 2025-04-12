Ціна Vatan (VATAN)
Поточна ціна Vatan (VATAN) сьогодні становить 0.05852 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VATAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vatan:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Vatan протягом дня — +9.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vatan до USD становила $ +0.00513701.
За останні 30 днів зміна ціни Vatan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vatan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vatan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00513701
|+9.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vatan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+9.62%
+3.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is VATAN? The VATAN token ("Vatan") is the foundational asset of the Vatan ecosystem, a revolutionary platform designed to integrate blockchain technology into diverse industries. With its native blockchain, cryptocurrency exchange, NFT marketplace, payment gateway, and iGaming solutions, VATAN empowers users with unparalleled access to innovative decentralized services. This whitepaper outlines the core components of the Vatan ecosystem, the unique features of the VATAN token, and the vision for building a decentralized future. Why Vatan Platform? Vatan offers a wide and diverse range of gaming options. Over 5000 Casino Games Vatan casino offerings cover a variety of game types, including slots, table games (such as blackjack, roulette, and baccarat), and immersive live dealer games that bring the casino floor directly to your screen. 50+ Proprietary Games These are tailored for the growing crypto player base, including popular games like Plinko and Crash, which offer innovative, high-risk, high-reward gameplay ideal for cryptocurrency users. Sports Betting Vatan also offers a comprehensive sportsbook with betting options for major leagues and events worldwide. From football to esports, we provide a seamless experience for sports enthusiasts. Poker Variation Players can enjoy a variety of poker variants, including Texas Hold'em, Omaha, and exclusive tournament formats
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