Сьогоднішня ціна Vatan (VATAN)

Поточна ціна Vatan (VATAN) сьогодні становить 0.05852 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VATAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vatan:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Vatan протягом дня — +9.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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