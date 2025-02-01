Сьогоднішня ціна Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

Поточна ціна Vasco da Gama Fan Token (VASCO) сьогодні становить 0.809673 USD з ринковою капіталізацією $ 398.28K USD. Ціна VASCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vasco da Gama Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 437.70 USD

- зміна ціни Vasco da Gama Fan Token протягом дня — -5.05%

- циркуляційна пропозиція – 491.90K USD

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