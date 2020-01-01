Токеноміка Varen (VRN) Дізнайтеся ключову інформацію про Varen (VRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Varen (VRN) Our vision for Varen is to be an Ethereum based multi-chain DeFi hub, with a focus on bringing multi-chain services to retail DeFi users, powered by our DEX at varen.exchange. Varen, or Varenne originally, was considered the dark horse in trotter racing. Always coming up from behind, before eventually going on to become a legendary racing horse. This is our thesis at Varen: build quietly, focus on a long term sustainable ecosystem, and dedicate to building high quality code, an immersive user experience, and provide accessible information to push the defi user experience and user value forward. Varen is a rebrand of an old memecoin called YFL which has been taken over (via formal DAO processed) by a community team, rebranded and token migrated. We're currently transitioning out of supporting a DEX that lost the network effect wars and did not successfully carve out a niche. We're about to drop our first product in partnership with Ren, which will be a DEX-style swap UX for cross-chain for any ERC-20 renASSET supported chains (Dogecoin, BTC, LUNA, FIL, ZEC etc etc). It will allow you to convert any ERC-20 to any native asset Ren supports. So you visit a UI which looks like Uniswap, you can select any token in your wallet ie. $AAVE and you can swap $AAVE to real BTC on the BTC chain or real ZEC on the ZEC chain. The platform takes your $AAVE, converts it into $renBTC and burns $renBTC across the bridge into BTC all in a single transaction behind the scenes, where a retail user is simply connecting their Ethereum wallet, inputting their BTC address and swapping from ERC20 to real BTC. We even support BTC on BTC chain -> Dogecoin on Dogecoin chain in a single transaction using Ethereum as the bridge (BTC -> renBTC -> renDOGECOIN -> Dogecoin). Офіційний вебсайт: https://varen.fi/ Купити VRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Varen (VRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Varen (VRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,00K $ 7,00K $ 7,00K Загальна пропозиція: $ 88,89K $ 88,89K $ 88,89K Циркуляційна пропозиція: $ 48,62K $ 48,62K $ 48,62K FDV (повністю розведена вартість): $ 12,79K $ 12,79K $ 12,79K Історичний максимум: $ 1 074,69 $ 1 074,69 $ 1 074,69 Історичний мінімум: $ 0,09004 $ 0,09004 $ 0,09004 Поточна ціна: $ 0,143942 $ 0,143942 $ 0,143942 Дізнайтеся більше про ціну Varen (VRN)

Токеноміка Varen (VRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Varen (VRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VRN, досліджуйте ціну токена VRN в реальному часі!

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