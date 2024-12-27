Сьогоднішня ціна Varen (VRN)

Поточна ціна Varen (VRN) сьогодні становить 1.95 USD з ринковою капіталізацією $ 94.82K USD. Ціна VRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Varen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.53 USD

- зміна ціни Varen протягом дня — +0.65%

- циркуляційна пропозиція – 48.62K USD

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