Ціна Vaporwave (VWAVE)
Поточна ціна Vaporwave (VWAVE) сьогодні становить 6.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VWAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vaporwave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.64 USD
- зміна ціни Vaporwave протягом дня — +3.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vaporwave до USD становила $ +0.233331.
За останні 30 днів зміна ціни Vaporwave до USD становила $ -2.5549101660.
За останні 60 днів зміна ціни Vaporwave до USD становила $ -3.4581235660.
За останні 90 днів зміна ціни Vaporwave до USD становила $ -4.700181913007642.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.233331
|+3.84%
|30 днів
|$ -2.5549101660
|-40.48%
|60 днів
|$ -3.4581235660
|-54.80%
|90 днів
|$ -4.700181913007642
|-42.68%
Останній аналіз цін Vaporwave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
+3.84%
-3.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vaporwave Finance is a yield optimizer built on Aurora. VWAVE is the protocol's governance token. VWAVE is 'dividend eligible', allowing users to earn a portion of all protocol fees.
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