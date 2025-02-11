Сьогоднішня ціна Vaporwave (VWAVE)

Поточна ціна Vaporwave (VWAVE) сьогодні становить 6.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VWAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vaporwave:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.64 USD

- зміна ціни Vaporwave протягом дня — +3.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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