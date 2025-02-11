Ціна Vaporum Coin (VPRM)
Поточна ціна Vaporum Coin (VPRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VPRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vaporum Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34 USD
- зміна ціни Vaporum Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VPRM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VPRM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vaporum Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vaporum Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vaporum Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vaporum Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.58%
|60 днів
|$ 0
|-10.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vaporum Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Vaporum Coin is an open-source, privacy currency that allows for UTXO smart contracts, dApps, Fungible and Non Fungible (NFT) tokens, 50/50 hybrid POW/POS with fast transactions. Its purpose is to bring the latest blockchain technology along with some common sense implementations to Peer-to-Peer transactions. Built on the Komodo platform, along with our in house developers we are working to implement many great ideas! What makes your project unique? Vaporum coin is a powerful and innovative cryptocurrency that offers users a fast, secure, and affordable payment solution. Its unique features and benefits make it an ideal choice for individuals and businesses looking to make payments and transactions on a global scale. Whether you are looking to make purchases, send money to friends and family, or simply want a secure and decentralized payment option. History of your project. September 29, 2022 Launch Date, since then we have been included on AtomicDEX, listed on xeggex.com and our community has grown substantially. What’s next for your project? Exchange Listing, private wallet app, escrow services What can your token be used for? P2P payment, Private messaging, Future escrow services.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VPRM до AUD
A$--
|1 VPRM до GBP
￡--
|1 VPRM до EUR
€--
|1 VPRM до USD
$--
|1 VPRM до MYR
RM--
|1 VPRM до TRY
₺--
|1 VPRM до JPY
¥--
|1 VPRM до RUB
₽--
|1 VPRM до INR
₹--
|1 VPRM до IDR
Rp--
|1 VPRM до PHP
₱--
|1 VPRM до EGP
￡E.--
|1 VPRM до BRL
R$--
|1 VPRM до CAD
C$--
|1 VPRM до BDT
৳--
|1 VPRM до NGN
₦--
|1 VPRM до UAH
₴--
|1 VPRM до VES
Bs--
|1 VPRM до PKR
Rs--
|1 VPRM до KZT
₸--
|1 VPRM до THB
฿--
|1 VPRM до TWD
NT$--
|1 VPRM до CHF
Fr--
|1 VPRM до HKD
HK$--
|1 VPRM до MAD
.د.م--