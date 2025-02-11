Сьогоднішня ціна VaporNodes (VPND)

Поточна ціна VaporNodes (VPND) сьогодні становить 0.00104578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VPND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VaporNodes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.45 USD

- зміна ціни VaporNodes протягом дня — +3.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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