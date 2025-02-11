Ціна VaporNodes (VPND)
Поточна ціна VaporNodes (VPND) сьогодні становить 0.00104578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VPND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VaporNodes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.45 USD
- зміна ціни VaporNodes протягом дня — +3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VPND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VPND.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VaporNodes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VaporNodes до USD становила $ -0.0003203213.
За останні 60 днів зміна ціни VaporNodes до USD становила $ -0.0005484090.
За останні 90 днів зміна ціни VaporNodes до USD становила $ -0.0004955450852403368.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.53%
|30 днів
|$ -0.0003203213
|-30.62%
|60 днів
|$ -0.0005484090
|-52.44%
|90 днів
|$ -0.0004955450852403368
|-32.15%
Останній аналіз цін VaporNodes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+3.53%
-1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"VaporNodes is a hybrid NaaS + DaaS protocol where you get exposure to multi-chain DeFi protocols and Nodes, earning lifetime passive income by participating with a node. We aim to make DeFi affordable to everyone, that's why you can create a node starting from 1000 VPND. If by chance you need to sell a large amount, $20K+, we recommend using out OTC option within our discord to help keep the protocol Healthy! https://discord.gg/TRAgAaNVku When you create a node, you participate in the protocol saving you high fees, and being able to compound your yields easily. VaporNodes will be controlled by governance, where everyone can make proposal and if you own a node you get a vote."
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VPND до AUD
A$0.0016627902
|1 VPND до GBP
￡0.000836624
|1 VPND до EUR
€0.0010039488
|1 VPND до USD
$0.00104578
|1 VPND до MYR
RM0.0046641788
|1 VPND до TRY
₺0.037700369
|1 VPND до JPY
¥0.1593350408
|1 VPND до RUB
₽0.1004890002
|1 VPND до INR
₹0.090721415
|1 VPND до IDR
Rp17.1439316832
|1 VPND до PHP
₱0.0608225648
|1 VPND до EGP
￡E.0.0527805166
|1 VPND до BRL
R$0.006065524
|1 VPND до CAD
C$0.0014954654
|1 VPND до BDT
৳0.1270204388
|1 VPND до NGN
₦1.567885665
|1 VPND до UAH
₴0.0435985682
|1 VPND до VES
Bs0.0627468
|1 VPND до PKR
Rs0.2917830778
|1 VPND до KZT
₸0.5292378846
|1 VPND до THB
฿0.0356715558
|1 VPND до TWD
NT$0.0343434152
|1 VPND до CHF
Fr0.0009516598
|1 VPND до HKD
HK$0.0081466262
|1 VPND до MAD
.د.م0.0104891734