Токеноміка Vapor (VAPOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Vapor (VAPOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vapor (VAPOR) Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon. Офіційний вебсайт: https://www.vaporware.fun/ Купити VAPOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vapor (VAPOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vapor (VAPOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 695,25K $ 695,25K $ 695,25K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 695,25K $ 695,25K $ 695,25K Історичний максимум: $ 0,160208 $ 0,160208 $ 0,160208 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0006939 $ 0,0006939 $ 0,0006939 Дізнайтеся більше про ціну Vapor (VAPOR)

Токеноміка Vapor (VAPOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vapor (VAPOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VAPOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VAPOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VAPOR, досліджуйте ціну токена VAPOR в реальному часі!

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