Сьогоднішня ціна Vapor (VAPOR)

Поточна ціна Vapor (VAPOR) сьогодні становить 0.062715 USD з ринковою капіталізацією $ 62.58M USD. Ціна VAPOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vapor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08M USD

- зміна ціни Vapor протягом дня — +12.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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