Ціна Vapor (VAPOR)
Поточна ціна Vapor (VAPOR) сьогодні становить 0.062715 USD з ринковою капіталізацією $ 62.58M USD. Ціна VAPOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vapor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08M USD
- зміна ціни Vapor протягом дня — +12.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vapor до USD становила $ +0.00675847.
За останні 30 днів зміна ціни Vapor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vapor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vapor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00675847
|+12.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vapor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.24%
+12.08%
-10.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.
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