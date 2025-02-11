Сьогоднішня ціна VAPE (VAPE)

Поточна ціна VAPE (VAPE) сьогодні становить 0.204351 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VAPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 798.18 USD

- зміна ціни VAPE протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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