Інформація щодо ціни Vantum (VANTUM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +1,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,34%

Актуальна ціна Vantum (VANTUM) становить --. За останні 24 години VANTUM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VANTUM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VANTUM змінився на -0,97% за останню годину, +1,59% за 24 години та на +9,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vantum (VANTUM)

Ринкова капіталізація $ 6,98K$ 6,98K $ 6,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,98K$ 6,98K $ 6,98K Циркуляційне постачання 990,76M 990,76M 990,76M Загальна пропозиція 990 761 227,195675 990 761 227,195675 990 761 227,195675

Поточна ринкова капіталізація Vantum — $ 6,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VANTUM — 990,76M, зі загальною пропозицією 990761227.195675. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,98K.