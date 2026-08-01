Яка зараз ціна VANTIS by Virtuals?

VANTIS by Virtuals торгують за ₴0.0802499635277308032000, що відображає зміну ціни на рівні 0.78% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як VANTIS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.78% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо VANTIS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як VANTIS by Virtuals виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem VANTIS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація VANTIS by Virtuals?

Ринкова капіталізація ₴15490196.36403728032000 розташовує VANTIS на #3993 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0778483177794575264000 до ₴0.0870564629387391008000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують VANTIS?

VANTIS by Virtuals згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку VANTIS?

З 193051944.16235194 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.