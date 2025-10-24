Інформація щодо ціни VANTA (VANTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -8,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +78,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +78,67%

Актуальна ціна VANTA (VANTA) становить --. За останні 24 години VANTA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VANTA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VANTA змінився на -0,17% за останню годину, -8,04% за 24 години та на +78,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VANTA (VANTA)

Ринкова капіталізація $ 100,75K$ 100,75K $ 100,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 100,75K$ 100,75K $ 100,75K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VANTA — $ 100,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VANTA — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,75K.