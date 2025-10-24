Актуальна ціна Vanguard xStock сьогодні становить 331,61 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VTIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VTIX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vanguard xStock сьогодні становить 331,61 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VTIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VTIX на MEXC вже зараз.

Докладніше про VTIX

Інформація про ціну VTIX

Whitepaper VTIX

Офіційний вебсайт VTIX

Токеноміка VTIX

Прогноз ціни VTIX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Vanguard xStock

Ціна Vanguard xStock (VTIX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VTIX до USD:

$331,61
$331,61$331,61
+0,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vanguard xStock (VTIX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vanguard xStock (VTIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 328,04
$ 328,04$ 328,04
Мін. за 24 год
$ 331,64
$ 331,64$ 331,64
Макс. за 24 год

$ 328,04
$ 328,04$ 328,04

$ 331,64
$ 331,64$ 331,64

$ 333,03
$ 333,03$ 333,03

$ 304,19
$ 304,19$ 304,19

+0,00%

+0,81%

+1,67%

+1,67%

Актуальна ціна Vanguard xStock (VTIX) становить $331,61. За останні 24 години VTIX торгувався між мінімумом у $ 328,04 і максимумом у $ 331,64, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VTIX становить $ 333,03, тоді як його історичний мінімум — $ 304,19.

Що стосується короткострокових результатів, то VTIX змінився на +0,00% за останню годину, +0,81% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vanguard xStock (VTIX)

$ 589,64K
$ 589,64K$ 589,64K

--
----

$ 8,17M
$ 8,17M$ 8,17M

1,78K
1,78K 1,78K

24 635,50423708
24 635,50423708 24 635,50423708

Поточна ринкова капіталізація Vanguard xStock — $ 589,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VTIX — 1,78K, зі загальною пропозицією 24635.50423708. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,17M.

Історія ціни Vanguard xStock (VTIX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vanguard xStock до USD становила $ +2,65.
За останні 30 днів зміна ціни Vanguard xStock до USD становила $ +3,8282384840.
За останні 60 днів зміна ціни Vanguard xStock до USD становила $ +13,9958321770.
За останні 90 днів зміна ціни Vanguard xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,65+0,81%
30 днів$ +3,8282384840+1,15%
60 днів$ +13,9958321770+4,22%
90 днів$ 0--

Що таке Vanguard xStock (VTIX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vanguard xStock (VTIX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vanguard xStock (USD)

Скільки коштуватиме Vanguard xStock (VTIX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vanguard xStock (VTIX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vanguard xStock.

Перегляньте прогноз ціни Vanguard xStock вже зараз!

VTIX до місцевих валют

Токеноміка Vanguard xStock (VTIX)

Розуміння токеноміки Vanguard xStock (VTIX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VTIX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vanguard xStock (VTIX)

Скільки сьогодні коштує Vanguard xStock (VTIX)?
Актуальна ціна VTIX у USD становить 331,61 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VTIX до USD?
Поточна ціна VTIX до USD — $ 331,61. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vanguard xStock?
Ринкова капіталізація VTIX — $ 589,64K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VTIX?
Циркуляційна пропозиція VTIX — 1,78K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VTIX?
VTIX досяг історичної максимальної ціни у 333,03 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VTIX?
Історична мінімальна ціна VTIX становила 304,19 USD.
Який обсяг торгівлі VTIX?
Актуальний обсяг торгівлі VTIX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VTIX цього року?
VTIX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VTIX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vanguard xStock (VTIX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 112,01
$111 112,01$111 112,01

+1,09%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 957,81
$3 957,81$3 957,81

+2,08%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16809
$0,16809$0,16809

+9,67%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,68
$192,68$192,68

+0,86%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,9530
$18,9530$18,9530

+22,91%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 957,81
$3 957,81$3 957,81

+2,08%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 112,01
$111 112,01$111 112,01

+1,09%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,68
$192,68$192,68

+0,86%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4381
$2,4381$2,4381

+1,21%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 130,43
$1 130,43$1 130,43

+0,04%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6266
$0,6266$0,6266

+526,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000801
$0,00000801$0,00000801

+350,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,84
$52,84$52,84

+114,44%

Логотип Tonny

Tonny

TONNY

$0,16920
$0,16920$0,16920

+140,78%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02036
$0,02036$0,02036

+103,60%