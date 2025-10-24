Інформація щодо ціни Vanguard xStock (VTIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 328,04 Макс. за 24 год $ 331,64 Рекордний максимум $ 333,03 Найнижча ціна $ 304,19 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,67%

Актуальна ціна Vanguard xStock (VTIX) становить $331,61. За останні 24 години VTIX торгувався між мінімумом у $ 328,04 і максимумом у $ 331,64, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VTIX становить $ 333,03, тоді як його історичний мінімум — $ 304,19.

Що стосується короткострокових результатів, то VTIX змінився на +0,00% за останню годину, +0,81% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vanguard xStock (VTIX)

Ринкова капіталізація $ 589,64K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,17M Циркуляційне постачання 1,78K Загальна пропозиція 24 635,50423708

Поточна ринкова капіталізація Vanguard xStock — $ 589,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VTIX — 1,78K, зі загальною пропозицією 24635.50423708. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,17M.