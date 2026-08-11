Яка зараз ціна Vanguard Total World xStock?

Vanguard Total World xStock (VTX) торгують за ₴7128.7964368041008000, що відображає зміну ціни на рівні 0.68% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Vanguard Total World xStock у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, VTX часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують VTX сьогодні?

За останні 24 години VTX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Vanguard Total World xStock?

Сьогодні в обігу знаходиться 12345.54000814124 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг VTX?

Наразі Vanguard Total World xStock займає ринковий рейтинг №2206 з ринковою капіталізацією ₴88008444.69950013616000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Vanguard Total World xStock за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.68% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Vanguard Total World xStock порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem VTX демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.