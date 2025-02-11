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Ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

USD

Графік ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) в реальному часі

$3.61
$3.61$3.61
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

Поточна ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) сьогодні становить 3.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22 USD
- зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.2383289510.
За останні 60 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.4173567190.
За останні 90 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.421110540290655.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0.2383289510+6.60%
60 днів$ -2.4173567190-66.96%
90 днів$ -0.421110540290655-10.44%

Аналіз цін Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

Останній аналіз цін Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 125.45
$ 125.45$ 125.45

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Ринкова інформація Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

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Ресурс Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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