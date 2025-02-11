Сьогоднішня ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

Поточна ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) сьогодні становить 3.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22 USD

- зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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