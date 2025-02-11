Ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)
Поточна ціна Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) сьогодні становить 3.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22 USD
- зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.2383289510.
За останні 60 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.4173567190.
За останні 90 днів зміна ціни Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.421110540290655.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.2383289510
|+6.60%
|60 днів
|$ -2.4173567190
|-66.96%
|90 днів
|$ -0.421110540290655
|-10.44%
Останній аналіз цін Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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