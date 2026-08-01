Сьогоднішня ціна Vanguard Oil Retirement Fund

Поточна ціна Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VORF до USD становить $ 0 за VORF.

Vanguard Oil Retirement Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 128,259, з циркуляційною пропозицією у 400.00M VORF. Протягом останніх 24 годин VORF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02396675, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VORF змінився на +0.54% за останню годину та на -27.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 115.71.

Ринкова інформація щодо Vanguard Oil Retirement Fund (VORF)

Ринкова капіталізація $ 128.26K$ 128.26K $ 128.26K Обсяг (за 24 год) $ 115.71$ 115.71 $ 115.71 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128.26K$ 128.26K $ 128.26K Циркуляційне постачання 400.00M 400.00M 400.00M Загальна пропозиція 399,999,692.267076 399,999,692.267076 399,999,692.267076

Поточна ринкова капіталізація Vanguard Oil Retirement Fund — $ 128.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 115.71. Циркуляційна пропозиція VORF — 400.00M, зі загальною пропозицією 399999692.267076. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128.26K.