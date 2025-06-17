Сьогоднішня ціна VanEck Treasury Fund (VBILL)

Поточна ціна VanEck Treasury Fund (VBILL) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 55,34M USD. Ціна VBILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VanEck Treasury Fund:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни VanEck Treasury Fund протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 55,34M USD

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