Сьогоднішня ціна vampAIre squid (VS)

Поточна ціна vampAIre squid (VS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337.27K USD. Ціна VS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності vampAIre squid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.48K USD

- зміна ціни vampAIre squid протягом дня — +37.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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