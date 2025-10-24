Інформація щодо ціни Valyr (VALYR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002115 $ 0,00002115 $ 0,00002115 Мін. за 24 год $ 0,00002133 $ 0,00002133 $ 0,00002133 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002115$ 0,00002115 $ 0,00002115 Макс. за 24 год $ 0,00002133$ 0,00002133 $ 0,00002133 Рекордний максимум $ 0,02134732$ 0,02134732 $ 0,02134732 Найнижча ціна $ 0,00002045$ 0,00002045 $ 0,00002045 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,00%

Актуальна ціна Valyr (VALYR) становить $0,00002128. За останні 24 години VALYR торгувався між мінімумом у $ 0,00002115 і максимумом у $ 0,00002133, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VALYR становить $ 0,02134732, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002045.

Що стосується короткострокових результатів, то VALYR змінився на -- за останню годину, +0,08% за 24 години та на -33,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valyr (VALYR)

Ринкова капіталізація $ 18,09K$ 18,09K $ 18,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,28K$ 21,28K $ 21,28K Циркуляційне постачання 850,00M 850,00M 850,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Valyr — $ 18,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALYR — 850,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,28K.