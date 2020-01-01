Токеноміка Value DeFi (VALUE) Дізнайтеся ключову інформацію про Value DeFi (VALUE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Value DeFi (VALUE) The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Офіційний вебсайт: https://valuedefi.io/ Купити VALUE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Value DeFi (VALUE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Value DeFi (VALUE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 82,67K $ 82,67K $ 82,67K Загальна пропозиція: $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M Циркуляційна пропозиція: $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 82,74K $ 82,74K $ 82,74K Історичний максимум: $ 46,9 $ 46,9 $ 46,9 Історичний мінімум: $ 0,00704948 $ 0,00704948 $ 0,00704948 Поточна ціна: $ 0,0171572 $ 0,0171572 $ 0,0171572 Дізнайтеся більше про ціну Value DeFi (VALUE)

Токеноміка Value DeFi (VALUE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Value DeFi (VALUE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VALUE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VALUE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VALUE, досліджуйте ціну токена VALUE в реальному часі!

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