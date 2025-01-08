Ціна Value DeFi (VALUE)
Поточна ціна Value DeFi (VALUE) сьогодні становить 0.01901574 USD з ринковою капіталізацією $ 91.00K USD. Ціна VALUE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Value DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.81 USD
- зміна ціни Value DeFi протягом дня — -2.12%
- циркуляційна пропозиція – 4.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Value DeFi до USD становила $ -0.0004125576676502.
За останні 30 днів зміна ціни Value DeFi до USD становила $ -0.0026115076.
За останні 60 днів зміна ціни Value DeFi до USD становила $ +0.0022412692.
За останні 90 днів зміна ціни Value DeFi до USD становила $ +0.001043240231433093.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004125576676502
|-2.12%
|30 днів
|$ -0.0026115076
|-13.73%
|60 днів
|$ +0.0022412692
|+11.79%
|90 днів
|$ +0.001043240231433093
|+5.80%
Останній аналіз цін Value DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.12%
-11.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.
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