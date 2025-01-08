Сьогоднішня ціна Value DeFi (VALUE)

Поточна ціна Value DeFi (VALUE) сьогодні становить 0.01901574 USD з ринковою капіталізацією $ 91.00K USD. Ціна VALUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Value DeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.81 USD

- зміна ціни Value DeFi протягом дня — -2.12%

- циркуляційна пропозиція – 4.78M USD

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