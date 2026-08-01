Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Valora сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VALORA становить 23 249 USD. Відстежуйте оновлення цін VALORA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Valora сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VALORA становить 23 249 USD. Відстежуйте оновлення цін VALORA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VALORA

Інформація про ціну VALORA

Що таке VALORA

Офіційний вебсайт VALORA

Токеноміка VALORA

Прогноз ціни VALORA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Valora

Ціна Valora (VALORA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VALORA до USD:

$0,00002579
$0,00002579$0,00002579
+3,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Valora (VALORA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:10:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Valora

Поточна ціна Valora (VALORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VALORA до USD становить $ 0 за VALORA.

Valora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 249, з циркуляційною пропозицією у 903,72M VALORA. Протягом останніх 24 годин VALORA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VALORA змінився на +0,21% за останню годину та на +15,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Valora (VALORA)

$ 23,25K
$ 23,25K$ 23,25K

--
----

$ 25,61K
$ 25,61K$ 25,61K

903,72M
903,72M 903,72M

995 388 361,501221
995 388 361,501221 995 388 361,501221

Поточна ринкова капіталізація Valora — $ 23,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALORA — 903,72M, зі загальною пропозицією 995388361.501221. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,61K.

Історія ціни Valora у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,21%

+3,08%

+15,58%

+15,58%

Історія ціни Valora (VALORA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Valora до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Valora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Valora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Valora до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,08%
30 днів$ 0-79,86%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Valora

Прогноз ціни Valora (VALORA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VALORA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Valora (VALORA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Valora потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Valora у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VALORA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Valora.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Valora (VALORA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Gaming (GameFi)MMOPump.fun Ecosystem

Про Valora

Яка зараз ціна Valora?

Valora торгується по ₴, що відображає зміну ціни на 3.08% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг VALORA?

З ринковою капіталізацією ₴1024699.24759782368000, VALORA займає #8448 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Valora генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість VALORA?

На відкритому ринку обігується 903721694.834555 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Valora коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як Valora порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на VALORA?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,MMO, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться VALORA у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Valora

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:10:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Valora (VALORA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Valora

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2952
$0,2952$0,2952

+195,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37446
$0,37446$0,37446

-12,13%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01545
$0,01545$0,01545

-16,26%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12581
$0,12581$0,12581

-28,02%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00665
$0,00665$0,00665

+47,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003380
$0,0003380$0,0003380

+27,54%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0118
$0,0118$0,0118

+12,38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7591
$2,7591$2,7591

+14,01%

Myros

Myros

MY

$0,0109
$0,0109$0,0109

+6,86%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?