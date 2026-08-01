Сьогоднішня ціна Valora

Поточна ціна Valora (VALORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VALORA до USD становить $ 0 за VALORA.

Valora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 249, з циркуляційною пропозицією у 903,72M VALORA. Протягом останніх 24 годин VALORA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VALORA змінився на +0,21% за останню годину та на +15,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Valora (VALORA)

Ринкова капіталізація $ 23,25K$ 23,25K $ 23,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,61K$ 25,61K $ 25,61K Циркуляційне постачання 903,72M 903,72M 903,72M Загальна пропозиція 995 388 361,501221 995 388 361,501221 995 388 361,501221

Поточна ринкова капіталізація Valora — $ 23,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALORA — 903,72M, зі загальною пропозицією 995388361.501221. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,61K.