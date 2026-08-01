Сьогоднішня ціна VALOR

Поточна ціна VALOR (VALOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VALOR до USD становить $ 0 за VALOR.

VALOR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 404, з циркуляційною пропозицією у 999,91M VALOR. Протягом останніх 24 годин VALOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01499322, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VALOR змінився на -0,01% за останню годину та на +3,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VALOR (VALOR)

Ринкова капіталізація $ 47,40K$ 47,40K $ 47,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,40K$ 47,40K $ 47,40K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 908 276,870306 999 908 276,870306 999 908 276,870306

Поточна ринкова капіталізація VALOR — $ 47,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALOR — 999,91M, зі загальною пропозицією 999908276.870306. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,40K.