Ціна VALOBIT (VBIT)
Поточна ціна VALOBIT (VBIT) сьогодні становить 0.00910442 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VALOBIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.04 USD
- зміна ціни VALOBIT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VALOBIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VALOBIT до USD становила $ +0.0057141725.
За останні 60 днів зміна ціни VALOBIT до USD становила $ +0.0026934224.
За останні 90 днів зміна ціни VALOBIT до USD становила $ +0.0016792876007262634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0057141725
|+62.76%
|60 днів
|$ +0.0026934224
|+29.58%
|90 днів
|$ +0.0016792876007262634
|+22.62%
Останній аналіз цін VALOBIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Valobit Technology is advanced cybersecurity solution that will proactively identify hackers and distribute their profile information to the protected community over blockchain.
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