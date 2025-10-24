Актуальна ціна ValleyDAO сьогодні становить 0,391091 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GROW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GROW на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ValleyDAO сьогодні становить 0,391091 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GROW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GROW на MEXC вже зараз.

Докладніше про GROW

Інформація про ціну GROW

Офіційний вебсайт GROW

Токеноміка GROW

Прогноз ціни GROW

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ValleyDAO

Ціна ValleyDAO (GROW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GROW до USD:

$0,391091
$0,391091$0,391091
+5,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ValleyDAO (GROW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ValleyDAO (GROW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,367105
$ 0,367105$ 0,367105
Мін. за 24 год
$ 0,392303
$ 0,392303$ 0,392303
Макс. за 24 год

$ 0,367105
$ 0,367105$ 0,367105

$ 0,392303
$ 0,392303$ 0,392303

$ 2,42
$ 2,42$ 2,42

$ 0,152417
$ 0,152417$ 0,152417

-0,28%

+5,91%

+1,66%

+1,66%

Актуальна ціна ValleyDAO (GROW) становить $0,391091. За останні 24 години GROW торгувався між мінімумом у $ 0,367105 і максимумом у $ 0,392303, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROW становить $ 2,42, тоді як його історичний мінімум — $ 0,152417.

Що стосується короткострокових результатів, то GROW змінився на -0,28% за останню годину, +5,91% за 24 години та на +1,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ValleyDAO (GROW)

$ 4,33M
$ 4,33M$ 4,33M

--
----

$ 11,77M
$ 11,77M$ 11,77M

11,06M
11,06M 11,06M

30 050 000,0
30 050 000,0 30 050 000,0

Поточна ринкова капіталізація ValleyDAO — $ 4,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROW — 11,06M, зі загальною пропозицією 30050000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,77M.

Історія ціни ValleyDAO (GROW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ValleyDAO до USD становила $ +0,02181673.
За останні 30 днів зміна ціни ValleyDAO до USD становила $ -0,0908376897.
За останні 60 днів зміна ціни ValleyDAO до USD становила $ -0,2003769599.
За останні 90 днів зміна ціни ValleyDAO до USD становила $ +0,00345411747043276.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02181673+5,91%
30 днів$ -0,0908376897-23,22%
60 днів$ -0,2003769599-51,23%
90 днів$ +0,00345411747043276+0,89%

Що таке ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ValleyDAO (GROW)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ValleyDAO (USD)

Скільки коштуватиме ValleyDAO (GROW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ValleyDAO (GROW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ValleyDAO.

Перегляньте прогноз ціни ValleyDAO вже зараз!

GROW до місцевих валют

Токеноміка ValleyDAO (GROW)

Розуміння токеноміки ValleyDAO (GROW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GROW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ValleyDAO (GROW)

Скільки сьогодні коштує ValleyDAO (GROW)?
Актуальна ціна GROW у USD становить 0,391091 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GROW до USD?
Поточна ціна GROW до USD — $ 0,391091. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ValleyDAO?
Ринкова капіталізація GROW — $ 4,33M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GROW?
Циркуляційна пропозиція GROW — 11,06M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GROW?
GROW досяг історичної максимальної ціни у 2,42 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GROW?
Історична мінімальна ціна GROW становила 0,152417 USD.
Який обсяг торгівлі GROW?
Актуальний обсяг торгівлі GROW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GROW цього року?
GROW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GROW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:40:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ValleyDAO (GROW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 111,91
$111 111,91$111 111,91

+1,09%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,64
$3 958,64$3 958,64

+2,11%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16821
$0,16821$0,16821

+9,75%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,73
$192,73$192,73

+0,89%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,9508
$18,9508$18,9508

+22,90%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,64
$3 958,64$3 958,64

+2,11%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 111,91
$111 111,91$111 111,91

+1,09%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,73
$192,73$192,73

+0,89%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4381
$2,4381$2,4381

+1,21%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 130,69
$1 130,69$1 130,69

+0,06%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6263
$0,6263$0,6263

+526,30%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000801
$0,00000801$0,00000801

+350,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,92
$52,92$52,92

+114,77%

Логотип Tonny

Tonny

TONNY

$0,15600
$0,15600$0,15600

+122,00%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02035
$0,02035$0,02035

+103,50%