Інформація щодо ціни ValleyDAO (GROW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,367105 Макс. за 24 год $ 0,392303 Рекордний максимум $ 2,42 Найнижча ціна $ 0,152417 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) +5,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,66%

Актуальна ціна ValleyDAO (GROW) становить $0,391091. За останні 24 години GROW торгувався між мінімумом у $ 0,367105 і максимумом у $ 0,392303, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROW становить $ 2,42, тоді як його історичний мінімум — $ 0,152417.

Що стосується короткострокових результатів, то GROW змінився на -0,28% за останню годину, +5,91% за 24 години та на +1,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ValleyDAO (GROW)

Ринкова капіталізація $ 4,33M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,77M Циркуляційне постачання 11,06M Загальна пропозиція 30 050 000,0

Поточна ринкова капіталізація ValleyDAO — $ 4,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROW — 11,06M, зі загальною пропозицією 30050000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,77M.