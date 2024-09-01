Токеноміка Valinity (VY) Дізнайтеся ключову інформацію про Valinity (VY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Valinity (VY) Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. Офіційний вебсайт: https://valinity.io/ Whitepaper: https://valinity.io/wp-content/uploads/2024/09/Valinity-Whitepaper-Sept-2024.pdf Купити VY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Valinity (VY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Valinity (VY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Загальна пропозиція: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Циркуляційна пропозиція: $ 11.77M $ 11.77M $ 11.77M FDV (повністю розведена вартість): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Історичний максимум: $ 0.93197 $ 0.93197 $ 0.93197 Історичний мінімум: $ 0.206458 $ 0.206458 $ 0.206458 Поточна ціна: $ 0.330412 $ 0.330412 $ 0.330412 Дізнайтеся більше про ціну Valinity (VY)

Токеноміка Valinity (VY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Valinity (VY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VY, досліджуйте ціну токена VY в реальному часі!

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