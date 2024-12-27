Сьогоднішня ціна Valinity (VY)

Поточна ціна Valinity (VY) сьогодні становить 0.594294 USD з ринковою капіталізацією $ 7.41M USD. Ціна VY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Valinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD

- зміна ціни Valinity протягом дня — -1.85%

- циркуляційна пропозиція – 12.50M USD

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