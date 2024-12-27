Ціна Valinity (VY)
Поточна ціна Valinity (VY) сьогодні становить 0.594294 USD з ринковою капіталізацією $ 7.41M USD. Ціна VY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Valinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD
- зміна ціни Valinity протягом дня — -1.85%
- циркуляційна пропозиція – 12.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Valinity до USD становила $ -0.0112161968315842.
За останні 30 днів зміна ціни Valinity до USD становила $ -0.1349977450.
За останні 60 днів зміна ціни Valinity до USD становила $ +0.0774941547.
За останні 90 днів зміна ціни Valinity до USD становила $ -0.0290517093616744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0112161968315842
|-1.85%
|30 днів
|$ -0.1349977450
|-22.71%
|60 днів
|$ +0.0774941547
|+13.04%
|90 днів
|$ -0.0290517093616744
|-4.66%
Останній аналіз цін Valinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-1.85%
-12.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.
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