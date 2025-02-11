Сьогоднішня ціна ValiDAO (VDO)

Поточна ціна ValiDAO (VDO) сьогодні становить 0.750836 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ValiDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.58K USD

- зміна ціни ValiDAO протягом дня — +7.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VDO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VDO.