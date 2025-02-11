Ціна ValiDAO (VDO)
Поточна ціна ValiDAO (VDO) сьогодні становить 0.750836 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ValiDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.58K USD
- зміна ціни ValiDAO протягом дня — +7.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ValiDAO до USD становила $ +0.051813.
За останні 30 днів зміна ціни ValiDAO до USD становила $ -0.1142017050.
За останні 60 днів зміна ціни ValiDAO до USD становила $ -0.2512855127.
За останні 90 днів зміна ціни ValiDAO до USD становила $ +0.1499964483794501.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.051813
|+7.41%
|30 днів
|$ -0.1142017050
|-15.20%
|60 днів
|$ -0.2512855127
|-33.46%
|90 днів
|$ +0.1499964483794501
|+24.96%
Останній аналіз цін ValiDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+7.41%
-6.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ValiDAO is a web3 infrastructure provider, operating infrastructure services for an onchain world
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