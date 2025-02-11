Сьогоднішня ціна Valeria (VAL)

Поточна ціна Valeria (VAL) сьогодні становить 0.03721299 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Valeria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD

- зміна ціни Valeria протягом дня — +4.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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