Актуальна ціна Valentine Michael Smith сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VALENTINE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VALENTINE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Valentine Michael Smith сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VALENTINE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VALENTINE на MEXC вже зараз.

Докладніше про VALENTINE

Інформація про ціну VALENTINE

Офіційний вебсайт VALENTINE

Токеноміка VALENTINE

Прогноз ціни VALENTINE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Valentine Michael Smith

Ціна Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VALENTINE до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Valentine Michael Smith (VALENTINE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Valentine Michael Smith (VALENTINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,96%

+2,96%

Актуальна ціна Valentine Michael Smith (VALENTINE) становить --. За останні 24 години VALENTINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VALENTINE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VALENTINE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +2,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valentine Michael Smith (VALENTINE)

$ 19,22K
$ 19,22K$ 19,22K

--
----

$ 19,22K
$ 19,22K$ 19,22K

921,88M
921,88M 921,88M

921 875 725,7284052
921 875 725,7284052 921 875 725,7284052

Поточна ринкова капіталізація Valentine Michael Smith — $ 19,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALENTINE — 921,88M, зі загальною пропозицією 921875725.7284052. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,22K.

Історія ціни Valentine Michael Smith (VALENTINE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Valentine Michael Smith до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Valentine Michael Smith до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Valentine Michael Smith до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Valentine Michael Smith до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+10,13%
60 днів$ 0-27,21%
90 днів$ 0--

Що таке Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land (1961), inspires the Valentine token on Ethereum.

This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Valentine Michael Smith (USD)

Скільки коштуватиме Valentine Michael Smith (VALENTINE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Valentine Michael Smith (VALENTINE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Valentine Michael Smith.

Перегляньте прогноз ціни Valentine Michael Smith вже зараз!

VALENTINE до місцевих валют

Токеноміка Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Розуміння токеноміки Valentine Michael Smith (VALENTINE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VALENTINE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Скільки сьогодні коштує Valentine Michael Smith (VALENTINE)?
Актуальна ціна VALENTINE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VALENTINE до USD?
Поточна ціна VALENTINE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Valentine Michael Smith?
Ринкова капіталізація VALENTINE — $ 19,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VALENTINE?
Циркуляційна пропозиція VALENTINE — 921,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VALENTINE?
VALENTINE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VALENTINE?
Історична мінімальна ціна VALENTINE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VALENTINE?
Актуальний обсяг торгівлі VALENTINE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VALENTINE цього року?
VALENTINE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VALENTINE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 989,01
$110 989,01$110 989,01

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,45
$3 940,45$3 940,45

+1,64%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16732
$0,16732$0,16732

+9,17%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,56
$192,56$192,56

+0,80%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,9800
$21,9800$21,9800

+42,55%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,45
$3 940,45$3 940,45

+1,64%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 989,01
$110 989,01$110 989,01

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,56
$192,56$192,56

+0,80%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4446
$2,4446$2,4446

+1,48%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,76
$1 124,76$1 124,76

-0,45%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6268
$0,6268$0,6268

+526,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000814
$0,00000814$0,00000814

+357,30%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,07
$53,07$53,07

+115,38%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5794
$0,5794$0,5794

+93,13%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004020
$0,0004020$0,0004020

+89,08%