Інформація щодо ціни Valentine Michael Smith (VALENTINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +2,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,96%

Актуальна ціна Valentine Michael Smith (VALENTINE) становить --. За останні 24 години VALENTINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VALENTINE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VALENTINE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +2,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Ринкова капіталізація $ 19,22K$ 19,22K $ 19,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,22K$ 19,22K $ 19,22K Циркуляційне постачання 921,88M 921,88M 921,88M Загальна пропозиція 921 875 725,7284052 921 875 725,7284052 921 875 725,7284052

Поточна ринкова капіталізація Valentine Michael Smith — $ 19,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALENTINE — 921,88M, зі загальною пропозицією 921875725.7284052. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,22K.