Інформація щодо ціни Valentine Grok Companion (VALENTINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01498443$ 0,01498443 $ 0,01498443 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,58% Зміна ціни (1 дн.) -8,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,84%

Актуальна ціна Valentine Grok Companion (VALENTINE) становить --. За останні 24 години VALENTINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VALENTINE становить $ 0,01498443, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VALENTINE змінився на +0,58% за останню годину, -8,72% за 24 години та на -17,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Ринкова капіталізація $ 199,73K$ 199,73K $ 199,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 199,73K$ 199,73K $ 199,73K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 827 628,789167 999 827 628,789167 999 827 628,789167

Поточна ринкова капіталізація Valentine Grok Companion — $ 199,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALENTINE — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827628.789167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 199,73K.