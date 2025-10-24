Інформація щодо ціни Valentine (VALENTINE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00451876$ 0,00451876 $ 0,00451876 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05%

Актуальна ціна Valentine (VALENTINE) становить --. За останні 24 години VALENTINE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VALENTINE становить $ 0,00451876, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VALENTINE змінився на -- за останню годину, +0,09% за 24 години та на +0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valentine (VALENTINE)

Ринкова капіталізація $ 57,86K$ 57,86K $ 57,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,86K$ 57,86K $ 57,86K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Valentine — $ 57,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VALENTINE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,86K.