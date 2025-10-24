Інформація щодо ціни Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,106427 Макс. за 24 год $ 0,108685 Рекордний максимум $ 4,95 Найнижча ціна $ 0,099395 Зміна ціни (за 1 год) -1,07% Зміна ціни (1 дн.) -0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,46%

Актуальна ціна Valencia CF Fan Token (VCF) становить $0,10747. За останні 24 години VCF торгувався між мінімумом у $ 0,106427 і максимумом у $ 0,108685, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VCF становить $ 4,95, тоді як його історичний мінімум — $ 0,099395.

Що стосується короткострокових результатів, то VCF змінився на -1,07% за останню годину, -0,92% за 24 години та на -3,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Valencia CF Fan Token (VCF)

Ринкова капіталізація $ 709,22K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,07M Циркуляційне постачання 6,60M Загальна пропозиція 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Valencia CF Fan Token — $ 709,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VCF — 6,60M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,07M.