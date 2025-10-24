Актуальна ціна VALA CAPITAL MARKETS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VCM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VCM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна VALA CAPITAL MARKETS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VCM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VCM на MEXC вже зараз.

Логотип VALA CAPITAL MARKETS

Ціна VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VCM до USD:

--
----
-7,80%1D
USD
Графік ціни VALA CAPITAL MARKETS (VCM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:39:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VALA CAPITAL MARKETS (VCM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,40%

-7,87%

-13,23%

-13,23%

Актуальна ціна VALA CAPITAL MARKETS (VCM) становить --. За останні 24 години VCM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VCM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VCM змінився на +0,40% за останню годину, -7,87% за 24 години та на -13,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

$ 750,82K
$ 750,82K$ 750,82K

--
----

$ 750,82K
$ 750,82K$ 750,82K

8,00B
8,00B 8,00B

7 999 820 164,780693
7 999 820 164,780693 7 999 820 164,780693

Поточна ринкова капіталізація VALA CAPITAL MARKETS — $ 750,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VCM — 8,00B, зі загальною пропозицією 7999820164.780693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 750,82K.

Історія ціни VALA CAPITAL MARKETS (VCM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VALA CAPITAL MARKETS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VALA CAPITAL MARKETS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VALA CAPITAL MARKETS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VALA CAPITAL MARKETS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,87%
30 днів$ 0-74,17%
60 днів$ 0-37,46%
90 днів$ 0--

Що таке VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Harness freedom, rally your community, and leave a legacy—$VCM by VALA is rewriting what social can be

Ресурс VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни VALA CAPITAL MARKETS (USD)

Скільки коштуватиме VALA CAPITAL MARKETS (VCM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VALA CAPITAL MARKETS (VCM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VALA CAPITAL MARKETS.

Перегляньте прогноз ціни VALA CAPITAL MARKETS вже зараз!

VCM до місцевих валют

Токеноміка VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Розуміння токеноміки VALA CAPITAL MARKETS (VCM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VCM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Скільки сьогодні коштує VALA CAPITAL MARKETS (VCM)?
Актуальна ціна VCM у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VCM до USD?
Поточна ціна VCM до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VALA CAPITAL MARKETS?
Ринкова капіталізація VCM — $ 750,82K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VCM?
Циркуляційна пропозиція VCM — 8,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VCM?
VCM досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VCM?
Історична мінімальна ціна VCM становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VCM?
Актуальний обсяг торгівлі VCM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VCM цього року?
VCM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VCM для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

