Інформація щодо ціни VALA CAPITAL MARKETS (VCM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,40% Зміна ціни (1 дн.) -7,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,23%

Актуальна ціна VALA CAPITAL MARKETS (VCM) становить --. За останні 24 години VCM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VCM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VCM змінився на +0,40% за останню годину, -7,87% за 24 години та на -13,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Ринкова капіталізація $ 750,82K$ 750,82K $ 750,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 750,82K$ 750,82K $ 750,82K Циркуляційне постачання 8,00B 8,00B 8,00B Загальна пропозиція 7 999 820 164,780693 7 999 820 164,780693 7 999 820 164,780693

Поточна ринкова капіталізація VALA CAPITAL MARKETS — $ 750,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VCM — 8,00B, зі загальною пропозицією 7999820164.780693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 750,82K.