Ціна Vainguard (VAIN)
Поточна ціна Vainguard (VAIN) сьогодні становить 0.00426858 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна VAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vainguard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.93K USD
- зміна ціни Vainguard протягом дня — +65.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vainguard до USD становила $ +0.0016843.
За останні 30 днів зміна ціни Vainguard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vainguard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vainguard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0016843
|+65.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vainguard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.48%
+65.18%
+322.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.
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