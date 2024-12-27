Сьогоднішня ціна Vainguard (VAIN)

Поточна ціна Vainguard (VAIN) сьогодні становить 0.00426858 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна VAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vainguard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.93K USD

- зміна ціни Vainguard протягом дня — +65.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.41M USD

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