Ціна Vagabond (VGB)
Поточна ціна Vagabond (VGB) сьогодні становить 0.01477185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VGB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vagabond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.28K USD
- зміна ціни Vagabond протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vagabond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vagabond до USD становила $ -0.0083124302.
За останні 60 днів зміна ціни Vagabond до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vagabond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0083124302
|-56.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vagabond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vagabond Solutions, or simply Vagabond, is a Blockchain-as-a-Service (BaaS) company that combines blockchain and AI technologies to drive innovation and efficiency. By accelerating processes, enhancing transparency, and strengthening security, Vagabond empowers businesses to adopt next-generation solutions. Our focus on sustainability ensures that our technologies benefit both enterprises, humanity, and the planet.
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