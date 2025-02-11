Сьогоднішня ціна Vagabond (VGB)

Поточна ціна Vagabond (VGB) сьогодні становить 0.01477185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VGB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vagabond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.28K USD

- зміна ціни Vagabond протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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