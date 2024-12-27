Ціна VaderAI by Virtuals (VADER)
Поточна ціна VaderAI by Virtuals (VADER) сьогодні становить 0.082405 USD з ринковою капіталізацією $ 84.77M USD. Ціна VADER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VaderAI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14M USD
- зміна ціни VaderAI by Virtuals протягом дня — +25.99%
- циркуляційна пропозиція – 996.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VaderAI by Virtuals до USD становила $ +0.01699885.
За останні 30 днів зміна ціни VaderAI by Virtuals до USD становила $ +0.2605737322.
За останні 60 днів зміна ціни VaderAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VaderAI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01699885
|+25.99%
|30 днів
|$ +0.2605737322
|+316.21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VaderAI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.58%
+25.99%
+200.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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