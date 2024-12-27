Сьогоднішня ціна VaderAI by Virtuals (VADER)

Поточна ціна VaderAI by Virtuals (VADER) сьогодні становить 0.082405 USD з ринковою капіталізацією $ 84.77M USD. Ціна VADER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VaderAI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14M USD

- зміна ціни VaderAI by Virtuals протягом дня — +25.99%

- циркуляційна пропозиція – 996.74M USD

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