Сьогоднішня ціна Vabble (VFX)

Поточна ціна Vabble (VFX) сьогодні становить 0.00963973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vabble:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD

- зміна ціни Vabble протягом дня — +3.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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