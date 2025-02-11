Сьогоднішня ціна V3S Share (VSHARE)

Поточна ціна V3S Share (VSHARE) сьогодні становить 0.00179445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності V3S Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.71 USD

- зміна ціни V3S Share протягом дня — -2.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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