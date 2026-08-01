Сьогоднішня ціна V1 Punk Strategic Reserve

Поточна ціна V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUNKSR до USD становить $ 0 за PUNKSR.

V1 Punk Strategic Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 169 339, з циркуляційною пропозицією у 610,85M PUNKSR. Протягом останніх 24 годин PUNKSR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUNKSR змінився на -0,02% за останню годину та на -0,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34,09.

Ринкова інформація щодо V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Ринкова капіталізація $ 169,34K$ 169,34K $ 169,34K Обсяг (за 24 год) $ 34,09$ 34,09 $ 34,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 264,35K$ 264,35K $ 264,35K Циркуляційне постачання 610,85M 610,85M 610,85M Загальна пропозиція 953 589 731,5049181 953 589 731,5049181 953 589 731,5049181

Поточна ринкова капіталізація V1 Punk Strategic Reserve — $ 169,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34,09. Циркуляційна пропозиція PUNKSR — 610,85M, зі загальною пропозицією 953589731.5049181. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 264,35K.