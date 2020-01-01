Токеноміка UXD Stablecoin (UXD) Дізнайтеся ключову інформацію про UXD Stablecoin (UXD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UXD Stablecoin (UXD) UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Офіційний вебсайт: https://uxd.fi/ Купити UXD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UXD Stablecoin (UXD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UXD Stablecoin (UXD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 323,49K $ 323,49K $ 323,49K Загальна пропозиція: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Циркуляційна пропозиція: $ 323,60K $ 323,60K $ 323,60K FDV (повністю розведена вартість): $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Історичний максимум: $ 5,03 $ 5,03 $ 5,03 Історичний мінімум: $ 0,052523 $ 0,052523 $ 0,052523 Поточна ціна: $ 0,999645 $ 0,999645 $ 0,999645 Дізнайтеся більше про ціну UXD Stablecoin (UXD)

Токеноміка UXD Stablecoin (UXD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UXD Stablecoin (UXD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UXD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UXD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UXD, досліджуйте ціну токена UXD в реальному часі!

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