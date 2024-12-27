Сьогоднішня ціна UXD Stablecoin (UXD)

Поточна ціна UXD Stablecoin (UXD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 442.56K USD. Ціна UXD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UXD Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.73 USD

- зміна ціни UXD Stablecoin протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 442.69K USD

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