Ціна UXD Stablecoin (UXD)
Поточна ціна UXD Stablecoin (UXD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 442.56K USD. Ціна UXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UXD Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.73 USD
- зміна ціни UXD Stablecoin протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 442.69K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UXD Stablecoin до USD становила $ -0.000402349985673.
За останні 30 днів зміна ціни UXD Stablecoin до USD становила $ +0.0001235234.
За останні 60 днів зміна ціни UXD Stablecoin до USD становила $ +0.0015279264.
За останні 90 днів зміна ціни UXD Stablecoin до USD становила $ -0.0004837532209713.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000402349985673
|-0.04%
|30 днів
|$ +0.0001235234
|+0.01%
|60 днів
|$ +0.0015279264
|+0.15%
|90 днів
|$ -0.0004837532209713
|-0.04%
Останній аналіз цін UXD Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.04%
-0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.
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