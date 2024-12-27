Сьогоднішня ціна UXD Protocol (UXP)

Поточна ціна UXD Protocol (UXP) сьогодні становить 0.01525571 USD з ринковою капіталізацією $ 106.62M USD. Ціна UXP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UXD Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 995.23 USD

- зміна ціни UXD Protocol протягом дня — -2.90%

- циркуляційна пропозиція – 7.00B USD

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