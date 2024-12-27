Ціна UXD Protocol (UXP)
Поточна ціна UXD Protocol (UXP) сьогодні становить 0.01525571 USD з ринковою капіталізацією $ 106.62M USD. Ціна UXP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UXD Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 995.23 USD
- зміна ціни UXD Protocol протягом дня — -2.90%
- циркуляційна пропозиція – 7.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UXD Protocol до USD становила $ -0.00045663161559878.
За останні 30 днів зміна ціни UXD Protocol до USD становила $ +0.0001257451.
За останні 60 днів зміна ціни UXD Protocol до USD становила $ +0.0001129929.
За останні 90 днів зміна ціни UXD Protocol до USD становила $ +0.000958597316782269.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00045663161559878
|-2.90%
|30 днів
|$ +0.0001257451
|+0.82%
|60 днів
|$ +0.0001129929
|+0.74%
|90 днів
|$ +0.000958597316782269
|+6.70%
Останній аналіз цін UXD Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-2.90%
+0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UXD is an algorithmic stablecoin, backed 100% by delta neutral position.
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