Токеноміка UX Chain (UX) Дізнайтеся ключову інформацію про UX Chain (UX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UX Chain (UX) What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Офіційний вебсайт: https://umee.cc/ Whitepaper: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf Купити UX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UX Chain (UX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UX Chain (UX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Загальна пропозиція: $ 12,29B $ 12,29B $ 12,29B Циркуляційна пропозиція: $ 4,43B $ 4,43B $ 4,43B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M Історичний максимум: $ 0,359554 $ 0,359554 $ 0,359554 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032012 $ 0,00032012 $ 0,00032012 Дізнайтеся більше про ціну UX Chain (UX)

Токеноміка UX Chain (UX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UX Chain (UX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UX, досліджуйте ціну токена UX в реальному часі!

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