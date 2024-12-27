Сьогоднішня ціна UX Chain (UX)

Поточна ціна UX Chain (UX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна UX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UX Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.14K USD

- зміна ціни UX Chain протягом дня — -4.96%

- циркуляційна пропозиція – 4.43B USD

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