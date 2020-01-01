Токеноміка UwU Lend (UWU) Дізнайтеся ключову інформацію про UwU Lend (UWU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UwU Lend (UWU) UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Офіційний вебсайт: https://www.uwulend.fi/ Купити UWU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UwU Lend (UWU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UwU Lend (UWU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,18K $ 55,18K $ 55,18K Загальна пропозиція: $ 16,00M $ 16,00M $ 16,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,69M $ 10,69M $ 10,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 82,62K $ 82,62K $ 82,62K Історичний максимум: $ 380,72 $ 380,72 $ 380,72 Історичний мінімум: $ 0,00373277 $ 0,00373277 $ 0,00373277 Поточна ціна: $ 0,00516364 $ 0,00516364 $ 0,00516364 Дізнайтеся більше про ціну UwU Lend (UWU)

Токеноміка UwU Lend (UWU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UwU Lend (UWU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UWU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UWU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UWU, досліджуйте ціну токена UWU в реальному часі!

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